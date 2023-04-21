Европейские индексы завершили с ростом пятую неделю подряд
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Европейские индексы в пятницу завершили с ростом пятую неделю подряд. Как сообщает Reuters, успешные квартальные результаты содействовали подъему бумаг SAP и EssilorLuxottica, нейтрализуя падение акций горнорудного сектора.
Панъевропейский индекс STOXX 600 повысился на 0,4%.
Акции разработчика корпоративного программного обеспечения SAP SE подскочили на 5,2%, до максимального уровня более чем за год. Компания отчиталась о выручке за 1-й квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Она также заявила, что планирует использовать в своих продуктах генеративный искусственный интеллект.
Субиндекс европейских технологических фирм подрос на 0,9%, а субиндекс компаний из сферы здравоохранения — на 1,7%. Оба стали лидерами среди всех отраслевых субиндексов.
Акции EssilorLuxottica SA подорожали на 6,3%, внеся ощутимый вклад в рост индекса "голубых фишек" EURO STOXX. Производитель люксовых очков отчитался об увеличении выручки в 1-м квартале на фоне восстановления роста, возглавляемого Китаем.
Аутсайдером стал субиндекс горнорудной отрасли. Он потерял 3,8%, следуя за снижением цен на медь на фоне мрачных перспектив спроса. Субиндекс опустился к почти одномесячному минимуму.
Новость о том, что Чили планирует национализировать свой крупный бизнес лития, тоже оказала давление на акции горнорудных фирм. Чили занимает в мире второе место по добыче этого металла, который важен для производства аккумуляторов электромобилей.
Бумаги Rio Tinto упали на 5,8% после того, как JPMorgan понизил их целевую стоимость.
С начала месяца панъевропейский индекс набрал более 2%. Страхи насчет банковского кризиса ослабли, и инвесторы готовы к сезону отчетности.
Акции Mercedes-Benz Group AG прибавили 1,4% после того, как компания опубликовала результаты за 1-й квартал, превысившие рыночные ожидания.
https://1prime.ru/Financial_market/20230421/840445650.html