МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Европейские индексы в пятницу завершили с ростом пятую неделю подряд. Как сообщает Reuters, успешные квартальные результаты содействовали подъему бумаг SAP и EssilorLuxottica, нейтрализуя падение акций горнорудного сектора.

Панъевропейский индекс STOXX 600 повысился на 0,4%.

Акции разработчика корпоративного программного обеспечения SAP SE подскочили на 5,2%, до максимального уровня более чем за год. Компания отчиталась о выручке за 1-й квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Она также заявила, что планирует использовать в своих продуктах генеративный искусственный интеллект.

Субиндекс европейских технологических фирм подрос на 0,9%, а субиндекс компаний из сферы здравоохранения — на 1,7%. Оба стали лидерами среди всех отраслевых субиндексов.

Акции EssilorLuxottica SA подорожали на 6,3%, внеся ощутимый вклад в рост индекса "голубых фишек" EURO STOXX. Производитель люксовых очков отчитался об увеличении выручки в 1-м квартале на фоне восстановления роста, возглавляемого Китаем.

Аутсайдером стал субиндекс горнорудной отрасли. Он потерял 3,8%, следуя за снижением цен на медь на фоне мрачных перспектив спроса. Субиндекс опустился к почти одномесячному минимуму.

Новость о том, что Чили планирует национализировать свой крупный бизнес лития, тоже оказала давление на акции горнорудных фирм. Чили занимает в мире второе место по добыче этого металла, который важен для производства аккумуляторов электромобилей.

Бумаги Rio Tinto упали на 5,8% после того, как JPMorgan понизил их целевую стоимость.

С начала месяца панъевропейский индекс набрал более 2%. Страхи насчет банковского кризиса ослабли, и инвесторы готовы к сезону отчетности.

Акции Mercedes-Benz Group AG прибавили 1,4% после того, как компания опубликовала результаты за 1-й квартал, превысившие рыночные ожидания.