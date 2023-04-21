МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Золото в пятницу вечером снижается в цене, опустившись ниже отметки в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет после выхода данных по рынку труда в США

По состоянию на 20.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 28,75 доллара, или на 1,42%, до 1 990,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро уменьшается в цене на 1,15%, до 25,082 доллара за унцию.

С понедельника стоимость золота снизилась примерно на 0,65%, таким образом, цена этого драгметалла может продемонстрировать двухнедельное снижение.

Рынки пребывают в ожидании майского заседания ФРС США. По данным CME Group, 88,6% аналитиков ожидают очередного повышения ключевой ставки ФРС на этом заседании — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Американский регулятор начал повышать ставку в прошлом году из-за высокой инфляции. Это усилило риски рецессии. Повышение ставки позитивно влияет на курс доллара, что, в свою очередь, повышает спрос на американские ценные бумаги как альтернативные золоту активы-убежища.

"Если по сценарию ФРС еще раз повысит ставки в мае, а затем снизит ставки… золото будет одним из главных бенефициаров этого", — цитирует портал MarketWatch главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).