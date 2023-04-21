МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) с 21 апреля по 30 июня не будет взимать плату за перевод ценных бумаг российских эмитентов, права на которые учитываются иностранным депозитарием, при смене их владельца, следует из сообщения депозитария. НРД освободит от платы перевод иностранных бумаг от нерезидента к резиденту

"НРД в соответствии с решением правления НРД от 21.04.2023 сообщает: об установлении с 21.04.2023 по 30.06.2023 включительно маркетингового периода, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу ценных бумаг российских эмитентов с переходом права собственности владельца таких ценных бумаг, права на которые учитываются иностранным депозитарием", — говорится в сообщении.

Маркетинговый период применяется при одновременном выполнении ряда условий. Так, операции "с ценными бумагами российских эмитентов с переходом права собственности владельца таких ценных бумаг, права на которые учитываются иностранным депозитарием, осуществляются с использованием счетов иностранных номинальных держателей, открытых в НРД, а также по счетам российских номинальных держателей".

Еще одно условие: переводы осуществляются по встречным поручениям депонента-отправителя (или оператора счета / раздела счета депо) и депонента-получателя ценных бумаг (или оператора счета / раздела счета депо) без расчетов по денежным средствам с обязательным указанием в поле "дополнительная информация" поручения "перевод РЦБ с переходом прав собственности, права на которые учитываются иностранным депозитарием".

"Такое указание означает заверение со стороны депонента в том, что в цепочке учета прав присутствует иностранный номинальный держатель (лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять учет прав на ценные бумаги)", — поясняется там же.

"Маркетинговый период применяется (в том числе к операциям по счетам депо типа "С") при условии, что проводимые в соответствии с настоящим пунктом операции, соответствуют требованиям законодательства, в том числе нормативным актам Банка России и Совета директоров Банка России, официальным разъяснениям Банка России", — добавляется в сообщении НРД.