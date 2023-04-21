НРД по 30 июня освободит от платы перевод ценных бумаг с зарубежным депозитарием в цепочке
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) с 21 апреля по 30 июня не будет взимать плату за перевод ценных бумаг российских эмитентов, права на которые учитываются иностранным депозитарием, при смене их владельца, следует из сообщения депозитария.
"НРД в соответствии с решением правления НРД от 21.04.2023 сообщает: об установлении с 21.04.2023 по 30.06.2023 включительно маркетингового периода, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу ценных бумаг российских эмитентов с переходом права собственности владельца таких ценных бумаг, права на которые учитываются иностранным депозитарием", — говорится в сообщении.
Маркетинговый период применяется при одновременном выполнении ряда условий. Так, операции "с ценными бумагами российских эмитентов с переходом права собственности владельца таких ценных бумаг, права на которые учитываются иностранным депозитарием, осуществляются с использованием счетов иностранных номинальных держателей, открытых в НРД, а также по счетам российских номинальных держателей".
Еще одно условие: переводы осуществляются по встречным поручениям депонента-отправителя (или оператора счета / раздела счета депо) и депонента-получателя ценных бумаг (или оператора счета / раздела счета депо) без расчетов по денежным средствам с обязательным указанием в поле "дополнительная информация" поручения "перевод РЦБ с переходом прав собственности, права на которые учитываются иностранным депозитарием".
"Такое указание означает заверение со стороны депонента в том, что в цепочке учета прав присутствует иностранный номинальный держатель (лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять учет прав на ценные бумаги)", — поясняется там же.
"Маркетинговый период применяется (в том числе к операциям по счетам депо типа "С") при условии, что проводимые в соответствии с настоящим пунктом операции, соответствуют требованиям законодательства, в том числе нормативным актам Банка России и Совета директоров Банка России, официальным разъяснениям Банка России", — добавляется в сообщении НРД.
https://1prime.ru/Financial_market/20230421/840446218.html