МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Доллар США открыл последнюю торговую неделю месяца на более крепких позициях. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут заседаний нескольких ведущих центральных банков, которые могут просигнализировать о возможных сроках завершения циклов агрессивного повышения процентных ставок.

Ожидается, Федеральная резервная система США на заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое пройдет на следующей неделе, поднимет ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, хотя инвесторов больше будут интересовать сигналы банка о дальнейшей траектории его политики.

Вышедшие недавно экономические данные указывают на замедление роста американской экономики, однако некоторые ее сегменты продолжают демонстрировать устойчивость, а инфляция остается высокой, что подпитывает дискуссии о возможных масштабах понижения процентных ставок, которое, по разным оценкам, может начаться уже в июле, либо ближе к концу года.

На торгах в Азии доллар США укрепился против большинства других основных валют. Пара евро/доллар США торговалась со снижением на 0,07%, по 1,0981, а пара британский фунт/доллар США отступила 0,06%, до 1,2437.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,29%, до 0,6674.

Индекс доллара США вырос на 0,13%, до 101,81, но по итогам текущего месяца может потерять более 0,7%. За март индекс снизился на более чем 2%.

Вышедшие в пятницу данные указали на ускорение в апреле роста активности в экономиках США и еврозоны, что ослабило риск приближением рецессии в ведущих странах.

"Вывод, который можно сделать из различных индексов менеджеров по снабжению (PMI), заключается в том, что сфера услуг в Европе и США, похоже, весьма устойчива", — говорит Рэй Аттрилл, главный валютный стратег-аналитик National Australia Bank.

"Пока нет ничего, что могло бы дать основания ожидать понижения процентных ставок во второй половине года", — добавляет он, отмечая, что индикаторы инфляции должны показать больше свидетельств ослабления ценового давления.

Рынки ожидают, что Европейский центральный банк на следующей неделе поднимет тоже поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов, допуская некоторую вероятность их повышения на 50 базисных пунктов.

На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что инфляция в еврозоне остается слишком высокой, и что для возвращения ее к целевому уровню 2% еще придется поработать.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,15%, до 0,6130.

В центре внимания на этой неделе будет заседание Банка Японии, которое станет первым с момента вступления в должность управляющего Кадзуо Уэды.

Ожидается, что на нем банк оставит без изменений крайне мягкую денежно-кредитную политику. Ранее Уэда, в начале апреля сменивший на посту бывшего управляющего Харухико Куроду, заверил рынки, что изменения в политике не будет происходить быстро.

"Мы по-прежнему ожидаем сворачивания программы управления кривой доходности (YCC) и повышения процентных ставок позднее в этом году на фоне расширения инфляционного давления и повышательного давления со стороны заработков в Японии", — говорит валютный стратег-аналитик OCBC Кристофер Вон.

На момент написания статьи японская иена ослабла на около 0,2% против доллара США, до 134,41 за доллар.