МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному росту, акции "Газпрома" прибавляют порядка 0,46% после просадки на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 3,7 миллиарда рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.03 мск рос на 0,24%, до 2646,38 пункта, долларовый РТС — на 0,58%, до 1025,13 пункта.

К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 0,46% — до 182,55 рубля, а в начале торгов они в моменте падали на 6,1%, до 170,63 рубля. Оборот торгов этими бумагами за две минуты падения превысил 1,2 миллиарда рублей.

В лидерах роста — акции "Юнипро" (+4,68%), ТМК (+2,26%), бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 2,38%, обыкновенные акции – на 2,2%).

При этом в лидерах снижения – расписки HeadHunter (-3,49%), акции "Ренессанс страхования" (-0,73%), "Русагро" (-0,65%) и акции ДВМП (-0,5%). Рублю уже некуда падать

Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" напоминает, что в течение понедельника ожидаются следующие события: "Сургутнефтегаз" проведет заседание совета директоров; "Русгидро", "Русагро", "Лента" и ТГК-1 опубликуют операционные отчеты; акции "Белуги" последний день торгуются с дивидендами; "ИнтерРАО" закроет реестр для участия в годовом собрании акционеров.