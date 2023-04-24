МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снизились вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к доллару упал до минимума почти за месяц

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,78%, до 3275,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2049,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,83%, до 19908,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,82%, до 2523,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 7322 пунктов; японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, до 28593,52 пункта.

Фьючерсы на основные биржевые индексы Уолл-стрит продолжают снижаться, что, в свою очередь, может быть признаком негативного открытия основных торгов в США.

Инвесторы ожидают выхода данных о ВВП США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики полагают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее. В Банке Японии назвали условие для изменения политики

Также рынки надеются получить подсказки насчет дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, очередное заседание которой пройдет 2-3 мая. По данным CME Group, 85,4% аналитиков ожидают очередного повышения учетной ставки на этом заседании — на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

"Мысль о том, что ФРС будет агрессивно снижать ставки до конца года, вводит в заблуждение", — приводит агентство Bloomberg слова главы отдела фундаментальных исследований и интеграции ESG в Franklin Templeton Investment Solutions Кима Стрэнда (Kim Strand). "Мы верим в то, что говорит ФРС: что она будет повышать ставки и оставаться на этом уровне до тех пор, пока вы не увидите, что инфляция снижается", — заключил эксперт.