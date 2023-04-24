МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год, следует из сообщения компании. Силуанов раскрыл цель западных санкций

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ММК" принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам отчетного 2022 года и утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2022 года", — отмечается в сообщении.

Общее собрание акционеров ММК запланировано на 26 мая. Дата определения лиц, имеющих право на участие в нем, — 2 мая.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников.