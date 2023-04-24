МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2022 года в размере 60,58 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. В Henkel рассчитывают на обратный выкуп российских активов

Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2022 год составят 105,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что почти в полтора раза больше аналогичного показателя по итогам 2021 года. Таким образом, суммарно на выплату дивидендов за 2022 год решено направить 320,573 миллиарда рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 3 мая.

Дивидендная политика "Новатэка" предполагает выплаты в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Компания не раскрывала этот показатель за 2022 год, но в феврале глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что ожидает рост чистой прибыли по МСФО за 2022 год более чем на 50% к 2021 году. Он также сообщал, что "Новатэк" намерен придерживаться своей дивидендной политики в вопросе выплаты дивидендов за 2022 год.

В 2021 году чистая прибыль "Новатэка" по МСФО выросла в 6,4 раза, до 432,927 миллиарда рублей, а скорректированная — в 2,5 раза, до 421,304 миллиарда рублей.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Точная доля владения Михельсона в ней не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко — 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.