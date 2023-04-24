МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Евро в понедельник вырос, а японская иена ослабла в преддверии заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе и привлечет пристальное внимание инвесторов. Кроме того, на этой неделе выйдет последняя серия экономических данных перед заседаниями Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам, запланированными на начало мая, сообщает Reuters.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,25%, по 1,1015, превысив 1,10 впервые с тех пор, как достигла 14-месячного максимума 1,10755 ранее в этом месяце.

Настроения в деловых кругах Германии в апреле немного улучшились, как показали опубликованные в понедельник данные. Это стало новым позитивным сигналом на фоне надежд, что крупнейшей экономике Европы удалось избежать рецессии в зимний период. Кроме того, глава центрального банка Бельгии и член совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш в своих комментариях выразил склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

Наиболее сильный рост евро показал против иены, поднявшись на 0,63%, до 148,3 иены за евро. Японская валюта попала под давление после заявлений нового управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды о необходимости сохранения мягкой денежно-кредитной политики.

Пара евро/иена приблизилась к октябрьскому максимуму 148,385, прорыв которого ознаменует достижения самого высокого уровня с конца 2014 года.

Пара доллар/иена выросла на 0,36%, до 134,60.

Помимо роста пары евро/доллар, на валютном рынке было тихо, так как трейдеры ждут заседаний крупнейших центральных банков, начиная с заседания Банка Японии в пятницу, которое станет первым для нового управляющего Уэды.

Широко ожидается, что он сохранит сверхмягкую политику Банка Японии вместе с контролем кривой доходности (YCC). Таким образом, рынок впервые с момента отставки бывшего управляющего Харуко Куроды в начале апреля получит заверения в том, что каких-либо скорых изменений в политике ждать не стоит.

"Мы находимся в периоде ожидания заседаний ЕЦБ и ФРС, когда волатильность немного ослабла", — сказал Саймон Харви, руководитель отдела валютного анализа в Monex Europe.

Харви заявил, что рынки ждут пятницы, когда наряду с заседанием Банка Японии будут опубликованы данные по экономическому росту и инфляции в Германии и Франции.

ФРС и ЕЦБ проведут заседания на следующей неделе, но прежде рынки будут изучать данные по ВВП США за 1-й квартал и индексы цен расходов на личное потребление (PCE) США в поисках признаков напряженности в американской экономике и свидетельств устойчивости инфляции для понимания дальнейших перспектив политики центрального банка США.

Широко ожидается, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 б.п. на следующем заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), хотя внимания будет сосредоточено на сигналах относительно дальнейших действий центробанка.

Рынки ожидают, что ЕЦБ также повысит ставки на 25 б.п., хотя существует возможность повышения и на 50 б.п. Данные по инфляции и экономическому росту в еврозоне тоже выйдут на этой неделе.

Центральный банк Швеции проведет заседание в эту среду. В Barclays говорят, что учтенное в рыночных котировках вероятное повышение ставок на 50 б.п. вряд ли сильно поможет шведской кроне, по может ограничить ее падение.

В марте шведская крона достигла уровня 11,475 за евро, самого низкого с 2009 года, и не смогла существенно восстановиться с тех пор. На момент написания статьи крона торговалась по 11,33 за евро и по 10,32 за доллар.

Между тем британский фунт торговался почти без изменений, по 1,2435 за доллар, а швейцарский франк немного укрепился, до 0,8903 за доллар.