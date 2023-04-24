МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник остаются в пределах узкого диапазона. Как сообщает Reuters, трейдеры переключили фокус внимания с ослабления доллара на экономические отчеты, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам.

Около 13.45 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,2%, до 1978,60 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,1%, до 1988,90 доллара.

"В краткосрочной перспективе участники рынка будут сохранять осторожность, ожидая выхода экономических индикаторов, которые смогут подтолкнуть котировки в ту или иную сторону", — сказал Дэвид Мегер из Ridge Futures.

На прошлой неделе котировки золота опустились ниже 2000 долларов на бычьих заявлениях представителей ФРС и данных, указывающих на ускорение активности в деловых кругах США и еврозоны в апреле.

Участники рынка видят 88%-ю вероятность повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов по итогам заседания 2-3 мая, согласно разработанному CME индикатору FedWatch.

Более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

"Хотя для возвращения к уровням выше 2000 долларов ценам на золото потребуются новые катализаторы, они вряд ли упадут ниже 1950 долларов в ближайшее время", — считает Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.

Позднее на этой неделе будет опубликован индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикаторов инфляции, а также выйдут данные по ВВП США за 1-й квартал.

"Если позднее в этом году американская экономика войдет в рецессию, то ФРС может снизить процентные ставки, содействуя сокращению доходности казначейских облигаций и оказывая давление на доллар. Это может подтолкнуть цены на золото выше 2000 долларов", — предполагают аналитики Heraeus.

Платина потеряла 3,7% и торговалась по 1082,64 доллара, а палладий подешевел до 1543,36 доллара.

По всей видимости, на рынках этих металлов наблюдается фиксация прибыли после достижения недавних максимумов. Участники готовятся к полуторанедельному периоду неопределенности, добавил Мегер.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,2%, до 24,97 доллара за унцию.