МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,17%, следует из данных Московской биржи. Песков ожидает, что Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до 2635,43 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,16%, до 1020,88 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 35 копеек до 81,35 рубля.