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2023-04-24T18:59:13+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230424/840462613.html
Российский рынок акций опустился на 0,17 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,17%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до... ПРАЙМ, 24.04.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,17%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до 2635,43 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,16%, до 1020,88 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 35 копеек до 81,35 рубля.