МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Золото дорожает в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,65 доллара, или на 0,28%, до 1 996,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,63%, до 25,440 доллара за унцию.

Драгоценный металл слегка растет в цене на фоне ослабления курса доллара к евро и снижения индекса (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) американской валюты. Последний уменьшается на 0,14%, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы также ожидают близящееся заседание по вопросу учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Уровень учетной ставки влияет на стоимость доллара, а, следовательно, и на цену драгоценного металла. В частности, повышение ставки как правило способствует укреплению доллара. Согласно CME Group, более 91% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.