МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись в понедельник незначительным снижением, инвесторы ждут финансовые отчеты крупнейших технологических компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,02%, до 7912,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 7573,86 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15863,95 пункта.

На этой неделе рынки ждут публикации финансовых результатов таких техкомпаний, как Alphabet (владелец Google), Microsoft и Amazon. А отчет Apple будет опубликован на следующей неделе, 4 мая.

"Период отчетности за первый квартал перейдет в "гипердвижение" на этой неделе, отчасти поэтому сегодня все начинается в замедленном режиме", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare), подразумевая публикацию результатов IT-гигантов.