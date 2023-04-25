Медь дешевеет на уходе трейдеров от риска после снижения азиатских фондовых индексов
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Цена на медь опускается во вторник, свидетельствуют данные торгов. Снижение фондовых рынков Азии оказывает давление на котировки промышленного металла.
По состоянию на 8.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 3,9632 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,73% — до 8 730,5 доллара, алюминия – на 0,65%, до 2 381 доллара, цинка – на 1,8%, до 2 670 долларов.
Во вторник фондовые индексы Азии снижаются, в том числе биржи Китая, основного потребителя меди. Уход трейдеров от риска сдерживает спрос на промышленный металл.
Среди главных факторов для инвесторов остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США в начале мая и планы регулятора по учетной ставке. По данным CME Group, 85,6% аналитиков закладывают очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.
Монетарная политика ФРС отражается на курсе доллара, который влияет на цену сырьевых товаров. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что делает сырье, в том числе медь, менее доступным для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/Financial_market/20230425/840464857.html