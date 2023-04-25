МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Цена на медь опускается во вторник, свидетельствуют данные торгов. Снижение фондовых рынков Азии оказывает давление на котировки промышленного металла. Курс доллара показывает разнонаправленную динамику к евро и иене

По состоянию на 8.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 3,9632 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,73% — до 8 730,5 доллара, алюминия – на 0,65%, до 2 381 доллара, цинка – на 1,8%, до 2 670 долларов.

Во вторник фондовые индексы Азии снижаются, в том числе биржи Китая, основного потребителя меди. Уход трейдеров от риска сдерживает спрос на промышленный металл.

Среди главных факторов для инвесторов остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США в начале мая и планы регулятора по учетной ставке. По данным CME Group, 85,6% аналитиков закладывают очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

Монетарная политика ФРС отражается на курсе доллара, который влияет на цену сырьевых товаров. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что делает сырье, в том числе медь, менее доступным для покупки в другой валюте.