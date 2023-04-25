МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром чуть растет, торгуясь выше круглой отметки в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть сохраняют стабильность

По состоянию на 8.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 2002,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,57% — до 25,38 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании заседания по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Согласно CME Group, более 87,2% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные ожидают сохранение ставки на текущем уровне.

Также на котировки золота может оказывать влияние рынок американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,469% с 3,515% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив. Поэтому цена золота и их доходность, как правило, имеют разнонаправленную динамику.