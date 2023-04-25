МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо растет в начале торгового дня, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность во вторник утром

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,16%, до 2639,62 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,08%, до 1020,04 пункта.

Акции "Белуги" дешевеют на 6,29% с прохождением дивидендной отсечки.