2023-04-25T10:07:00+03:00
2023-04-25T10:16:27+03:00
2023-04-25T10:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230425/840465772.html
Российский рынок акций растет на старте торгов в вторника
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций слабо растет в начале торгового дня, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,16%, до 2639,62 пункта, долларовый... ПРАЙМ, 25.04.2023
акции, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230425/840465450.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо растет в начале торгового дня, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,16%, до 2639,62 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,08%, до 1020,04 пункта.
Акции "Белуги" дешевеют на 6,29% с прохождением дивидендной отсечки.