МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. У отношений России и Китая блестящее будущее, считает Медведев

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32%, до 3264,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,69%, до 2014,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,76%, до 19608 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,37%, до 2489,02 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,09%, до 28593,52 пункта.

Биржи Австралии во вторник закрыты в связи с выходным днем. В понедельник австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,04% — до 7 327,4 пункта.

Мировые рынки пребывают в ожидании статистики ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики считают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее. Так, инвесторы надеются предугадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США с помощью экономических данных.

По данным CME Group, 85,4% аналитиков ожидают очередного повышения учётной ставки на этом заседании — на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

Также азиатские трейдеры оценивают статистику из Южной Кореи, опубликованную ранее утром. ВВП страны в прошлом квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 0,8% — в годовом.