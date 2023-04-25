МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сильно снижаются во время сезона финансовой отчетности компаний и банков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились

По состоянию на 12.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,44%, до 33852 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 12994 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4138,75 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на квартальной финансовой отчетности, и пока она негативна для индексов.

Так, ранее во вторник свои финансовые результаты опубликовал американский First Republic Bank, который сообщил о потере более 100 миллиардов долларов депозитов за отчетный период. Акции банка дешевеют на 21,13% на предторгах.

Позднее во вторник ожидается публикация отчетов таких крупных компаний, как PepsiCo, Halliburton и McDonald's.