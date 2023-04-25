МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, свидетельствуют данные торгов. На биржи влияет продолжающийся сезон корпоративной отчетности. Орешкин оценил состояние европейской экономики

По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,32%, до 7 887,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 7 524,51 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 15 844,95 пункта.

Акции UBS Group дешевеют на 1,4% после публикации финотчетности. В первом квартале чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, упала вдвое год к году, до 1,029 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,32 доллара с 0,61 доллара годом ранее. Выручка также сократилась на 6,8%, до 8,744 миллиарда долларов.

Акции Nestle дорожают на 1,1%. Продажи компании в первом квартале выросли на 5,6% в годовом выражении — до 22,47 миллиарда швейцарских франков (около 25,2 миллиарда долларов), органический рост продаж составил 9,3% при прогнозе в 7,3%.

Бумаги Novartis растут в цене на 2,7%, компания сообщила о росте как чистой прибыли, так и выручки на 3% в годовом выражении, а также улучшила прогноз по росту продаж на текущий год: до 4-6% против предыдущего прогноза роста на 1-6%.