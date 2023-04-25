Биржи Европы показывают снижение на продолжающемся сезоне финансовой отчетности
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, свидетельствуют данные торгов. На биржи влияет продолжающийся сезон корпоративной отчетности.
По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,32%, до 7 887,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 7 524,51 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 15 844,95 пункта.
Акции UBS Group дешевеют на 1,4% после публикации финотчетности. В первом квартале чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, упала вдвое год к году, до 1,029 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,32 доллара с 0,61 доллара годом ранее. Выручка также сократилась на 6,8%, до 8,744 миллиарда долларов.
Акции Nestle дорожают на 1,1%. Продажи компании в первом квартале выросли на 5,6% в годовом выражении — до 22,47 миллиарда швейцарских франков (около 25,2 миллиарда долларов), органический рост продаж составил 9,3% при прогнозе в 7,3%.
Бумаги Novartis растут в цене на 2,7%, компания сообщила о росте как чистой прибыли, так и выручки на 3% в годовом выражении, а также улучшила прогноз по росту продаж на текущий год: до 4-6% против предыдущего прогноза роста на 1-6%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230425/840468400.html