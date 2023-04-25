МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем во вторник на негативном внешнем фоне и в отсутствие новых драйверов для дальнейшего роста, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы

Индекс Мосбиржи к 14.33 мск снижается на 0,43%, до 2624,16 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,8%, до 1012,68 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,65%, до 82 долларов за баррель.

"Российский рынок во вторник корректируется… После роста почти на 20% за последние два месяца рынку было бы неплохо остыть… На мировых рынках особого оптимизма не наблюдается, в Азии торги завершились на отрицательной территории, европейские индексы и фьючерс на S&P 500 также снижаются", — отмечает аналитик "Финама" Ксения Лапшина.

"После позитивного старта российский рынок перешел к умеренному снижению на фоне ухудшения ситуации на биржевых площадках. Правда, нефтяные цены некоторое время оставались около дневных вершин, но затем также просели. В отсутствие новых драйверов роста многие российские участники сокращают позиции в акциях, в том числе в рамках фиксации спекулятивной прибыли", — добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Наибольшее снижение стоимости демонстрируют акции "Белуги" (-4,67%), дешевеющие после закрытия дивидендного реестра накануне, привилегированные (-3,05%) и обыкновенные (-1,88%) акции "Сургутнефтегаза" (-%), расписки X5 Retail Group (-1,74%) и акции "Яндекса" (-1,45%).

В лидерах роста капитализации продолжили пребывать бумаги застройщиков. Так, акции ЛСР дорожают на 3,56%, ПИКа — на 1,95%, расписки "Эталона" — на 1,75%, а акции "Самолета" — на 1,69%.

Лапшина считает, что подорожание девелоперов связано с ожиданиями сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании в пятницу.

Кроме этого, заметно дорожают обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+5,36%), акции АФК "Система" (+2,39%), расписки Qiwi (+2,34%) и акции ДВМП (+1,28%).

ПРОГНОЗЫ

Лапшина полагает, что умеренная отрицательная динамика сохранится на отечественном рынке акций до конца сегодняшнего дня.

Бабин же отмечает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 2609 пунктов. "Если нефтяные цены ускорят нисходящую коррекцию, мы уже сегодня можем проверить эту отметку на прочность", — считает эксперт.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 25 апреля: зона 2600–2700 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 1000–1030 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.