Российский рынок акций снижается в отсутствие новых драйверов роста
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем во вторник на негативном внешнем фоне и в отсутствие новых драйверов для дальнейшего роста, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 14.33 мск снижается на 0,43%, до 2624,16 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,8%, до 1012,68 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,65%, до 82 долларов за баррель.
"Российский рынок во вторник корректируется… После роста почти на 20% за последние два месяца рынку было бы неплохо остыть… На мировых рынках особого оптимизма не наблюдается, в Азии торги завершились на отрицательной территории, европейские индексы и фьючерс на S&P 500 также снижаются", — отмечает аналитик "Финама" Ксения Лапшина.
"После позитивного старта российский рынок перешел к умеренному снижению на фоне ухудшения ситуации на биржевых площадках. Правда, нефтяные цены некоторое время оставались около дневных вершин, но затем также просели. В отсутствие новых драйверов роста многие российские участники сокращают позиции в акциях, в том числе в рамках фиксации спекулятивной прибыли", — добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
Наибольшее снижение стоимости демонстрируют акции "Белуги" (-4,67%), дешевеющие после закрытия дивидендного реестра накануне, привилегированные (-3,05%) и обыкновенные (-1,88%) акции "Сургутнефтегаза" (-%), расписки X5 Retail Group (-1,74%) и акции "Яндекса" (-1,45%).
В лидерах роста капитализации продолжили пребывать бумаги застройщиков. Так, акции ЛСР дорожают на 3,56%, ПИКа — на 1,95%, расписки "Эталона" — на 1,75%, а акции "Самолета" — на 1,69%.
Лапшина считает, что подорожание девелоперов связано с ожиданиями сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании в пятницу.
Кроме этого, заметно дорожают обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+5,36%), акции АФК "Система" (+2,39%), расписки Qiwi (+2,34%) и акции ДВМП (+1,28%).
ПРОГНОЗЫ
Лапшина полагает, что умеренная отрицательная динамика сохранится на отечественном рынке акций до конца сегодняшнего дня.
Бабин же отмечает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 2609 пунктов. "Если нефтяные цены ускорят нисходящую коррекцию, мы уже сегодня можем проверить эту отметку на прочность", — считает эксперт.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 25 апреля: зона 2600–2700 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 1000–1030 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
https://1prime.ru/Financial_market/20230425/840468922.html