МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит необходимости повышать минимальные нормативы продаж бензина и дизельного топлива через биржу, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Антон Рубцов. Водителям объяснили, чем опасен дешевый бензин

Минэкономразвития предоставило в правительство для проработки идею увеличить нормативы продаж топлива на бирже, писали ранее в апреле "Известия" со ссылкой на письмо замглавы министерства Татьяны Илюшниковой. По данным газеты, для бензина предлагается поднять планку с 12% до 15%, для дизеля — с 8,5% до 11,5%.

"Сейчас нет такой дискуссии. Нет необходимости повышать сейчас нормативы. Рынок насыщен, ликвидность достаточна, компании продают выше нормативов. Соответственно, загонять их на биржу повышенным нормативом я не вижу смысла", — сказал Рубцов, комментируя эту информацию.

Он пояснил, что формирование нормативов необходимо, чтобы создать ликвидность, а она уже создана. "Индикаторы корректно отражают состояние сегодняшнего рынка, спрос и предложение на внутреннем рынке", — добавил он.

При этом Рубцов заметил, что при необходимости нормативы могут быть скорректированы. "Посмотрим. Если будет нужно, будем корректировать", — сказал он.