МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне продолжающегося сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,26%, до 33786,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,94%, до 11922,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4105,22 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать финансовую отчетность компаний. Так, акции First Republic Bank обваливаются в стоимости почти на 27% после того, как банк сообщил о потере более 100 миллиардов депозитов за первый квартал текущего года.

Бумаги General Motors дешевеют на 3% после публикации результатов за первый квартал. Компания сообщила, что ее чистая прибыль сократилась более чем на 18%, до 2,4 миллиарда долларов.

Тем временем акции Spotify растут в цене на 4,6% после того, как стриминговая платформа опубликовала отчет о лучшем первом квартале с 2018 года. Количество активных пользователей Spotify выросло на 22% в годовом выражении — до 515 миллионов человек, пользователей с премиум-подпиской — на 15%, до 210 миллионов.

На этой неделе рынки также ждут публикации финансовых результатов таких техкомпаний, как Alphabet (владелец Google), Microsoft и Amazon. А отчет Apple будет опубликован на следующей неделе, 4 мая.