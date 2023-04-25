МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, дочерняя компания Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), привлек 178,8 миллиона рублей в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. СМИ отметили разницу цен на продукты в супермаркетах Австрии и Германии

"Genetico провела IPO на Московской бирже и разместила акции в полном объеме", — говорится в сообщении. Уточняется, что компания разместила 10 миллионов акций по цене 17,88 рубля за бумагу, а ее рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 миллиарда рублей.

При этом книга заявок была переподписана в два с половиной раза, общий спрос оказался выше — 439 миллионов рублей. И с целью удовлетворения максимального объема все заявки были удовлетворены в объеме не менее 30%, а заявки до 100 тысяч рублей — полностью.

Московская биржа включила акции Genetico в сектор "Рынок инноваций и инвестиции" (РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний. Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля. Организатором размещения выступил "Алор", соорганизатором — "ИВА Партнерс".

Привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и "социально значимых" заболеваний.