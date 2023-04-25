МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник снижаются. Укрепление доллара нивелирует поддержку со стороны снижения доходности казначейских облигаций. Между тем инвесторы ожидают выхода ключевых данных по экономике США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 13.55 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1986,04 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,2%, по 1996,80 доллара за унцию.

Индекс доллара США вырос на 0,4%, делая золото более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась.

"ФРС будет делать все возможное, чтобы удержать процентные ставки на высоких уровнях, однако это означает, что темпы роста экономики будут ограниченными", — говорит Эверетт Миллман, аналитик Gainesville Coins.

"Независимо от того, какое решение ФРС придется принять, оно может поспособствовать усилению стресса (на финансовых рынках). Котировки золота определенно будут чувствительными к сохраняющейся неопределенности", — подчеркнул он.

Индекс потребительских настроений в США в апреле упал до 101,3 со 104 в марте. Участники рынка ожидали, что индикатор останется без изменений.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, будет представлен в пятницу. В четверг же выйдет отчет по росту ВВП США в 1-м квартале.

В котировки заложена 84%-я вероятность повышения процентных ставок ФРС на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 2-3 мая.

Золото считается активом-убежищем в периоды экономической неопределенности, но повышение процентных ставок увеличивают альтернативные издержки владения этим металлом.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что неспособность конгресса достичь соглашения по повышению потолка госдолга может спровоцировать "экономическую катастрофу", вследствие которой процентные ставки будут оставаться высокими в течение многих лет.

Производство золота в Китае в 1-м квартале 2023 года выросло, чему отчасти способствовало повышение спроса на активы-убежища.

Серебро подешевело на 1,7%, до 24,74 доллара за унцию, платина потеряла 0,5% и торговалась по 1076,54 доллара, палладий упал на 2,8%, до 1492,63 доллара.