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2023-04-25T18:58:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230425/840471191.html
Российский рынок акций опустился на 0,33 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,33%, до 2626,86... ПРАЙМ, 25.04.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,33%, до 2626,86 пункта, долларовый РТС – на 0,69%, до 1013,87 пункта.