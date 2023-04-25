МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Компания Genetico провела IPO на Московской бирже

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,33%, до 2626,86 пункта, долларовый РТС – на 0,69%, до 1013,87 пункта.