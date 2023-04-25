МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и прибавил к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 81,62 рубля и 11,76 рубля, следует из данных Московской биржи. СМИ отметили разницу цен на продукты в супермаркетах Австрии и Германии

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 29 копеек, до 81,62 рубля, юаня — снизился на 2 копейки, до 11,76 рубля, евро — на 23 копейки, до 89,50 рубля.