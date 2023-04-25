МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть упали на 2 доллара за баррель на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики и укрепления доллара США, сообщает Reuters.

Около 15.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,93 доллара за баррель, или 2,4%, по 80,80 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 1,73 доллара за баррель, до 77,02 доллара за баррель. В понедельник котировки обоих сортов нефти выросли более чем на 1%.

Согласно опубликованным во вторник данным, индекс потребительских настроений США в апреле снизился до 9-месячного минимума, усилив опасения по поводу рецессии. Между тем банк First Republic в понедельник сообщил об оттоке депозитов на сумму 100 млрд долларов, что вызвало беспокойство насчет возможного банковского кризиса.

Кроме того, инвесторы опасаются, что дальнейшее повышение процентных ставок может поспособствовать замедлению темпов экономического роста и привести к снижению спроса на энергоносители в США, Великобритании и Евросоюзе.

Федеральная резервная система (ФРС), Банк Англии и Европейский центральный банк, как ожидается, поднимут процентные ставки на ближайших заседаниях.

Также участники рынка опасаются, что НПЗ могут сократить закупки нефти из-за снижения маржи переработки.

"Давление в краткосрочной перспективе оказывают повышение процентных ставок и падение маржи переработки нефти, что может быть признаком снижения спроса", — отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.