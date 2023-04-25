МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись во вторник преимущественно снижением на фоне продолжающегося сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,27%, до 7891,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 7531,61 пункта, немецкий DAX вырос на 0,05%, до 15872,13 пункта.

Европейские инвесторы во вторник оценивали финансовые отчеты компаний. Акции UBS Group снизились в цене на 2,17% после публикации финотчетности. В первом квартале чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, упала вдвое год к году, до 1,029 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,32 доллара с 0,61 доллара годом ранее. Выручка также сократилась на 6,8%, до 8,7 миллиарда долларов.

Бумаги Novartis тем временем подорожали на 4,03%, компания сообщила о росте как чистой прибыли, так и выручки на 3% в годовом выражении, а также улучшила прогноз по росту продаж на текущий год: до 4-6% против предыдущего прогноза роста на 1-6%.

На этой неделе мировые рынки также ждут публикации финансовых результатов таких техкомпаний, как Alphabet (владелец Google), Microsoft и Amazon. А отчет Apple будет опубликован на следующей неделе, 4 мая.