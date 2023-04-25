МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на зерновые и сою на CBOT во вторник падают на фоне неопределенности по поводу спроса, передает Reuters. Давление на цены также оказывает снижение фондовых индексов и котировок нефти, говорят трейдеры.

Кукуруза перешла на негативную территорию. Конкуренция на экспортном рынке растет, в то время как метеопрогнозы указывают на неоднозначные погодные условия для сева кукурузы в США. Кроме того, сохраняется неопределенность вокруг перспектив зерновой сделки.

Соя дешевеет на новостях о поставках бразильской сои в США.

"Цены на большинство сельхозтоваров по-прежнему высокие по историческим меркам. В отсутствие бычьих новостей котировки могут снижаться", — отметил Крейг Тернер из Daniels Trading.

Около 14.51 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,07%, до 6,50 доллара за бушель. В ходе сессии котировки падали до 6,42 1/2 доллара за бушель, минимума с июля 2021 года.

Давление на котировки пшеницы также оказывают прогнозы дождей в сельскохозяйственных регионах США.

Фьючерсы на кукурузу торговались с понижением на 0,49%, по 6,04 1/2 доллара за бушель, в то время как соя подешевела на 1,43%, до 14,15 1/2 доллара за бушель.