МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет после публикации американских экономических статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,05 доллара, или на 0,3%, до 2005,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,38% — до 25,172 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают выпущенную во вторник экономическую статистику в США. Так, индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 101,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 104 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 104 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 104,2 пункта. Негативные экономические статданные могут подталкивать инвесторов к вложению в надежные активы, каким является золото.

Цены на драгоценный металл могли также отреагировать на беспокойство инвесторов, возникшее после финансового отчета американского First Republic Bank, в понедельник сообщившего о потере более 100 миллиардов депозитов за первый квартал. Эти данные могут возродить опасения трейдеров, возникшие после краха Silicon Valley Bank в прошлом месяце. Тогда банковский кризис породил волнения по поводу возможной рецессии, вследствие чего инвесторы активнее вкладывались в активы-убежища. По состоянию на 20.47 мск акции First Republic Bank дешевеют более чем на 41%.