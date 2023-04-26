МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются, следуя динамике американских рынков, инвесторы также оценивают экономические риски, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Глава Минфина раскрыл долю расчетов в нацвалюте в торговле России и Китая

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,31%, до 3 254,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 0,33%, до 2 021,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 19 741 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшается на 0,21%, до 2 483,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 7 306,7 пункта. Японский Nikkei 225 опускается на 0,84% — до 28 379,5 пункта.

Азиатские торги преимущественно следуют динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит во вторник продемонстрировали снижение, причем технологический индекс NASDAQ опустился на 2%.

Трейдеры региона обращают внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Австралии по итогам первого квартала составила 7% при прогнозе в 6,9%. В квартальном выражении потребительские цены выросли на 1,4% за три отчетных месяца, ожидался рост на 1,3%.

Аналитики обращают внимание на макроэкономические риски, которые усиливают неопределенность. "Усиление торговой напряженности между США и Китаем продолжает негативно влиять на настроения на рынке", — комментирует агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).