МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром продолжает находиться выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию без особых факторов для изменения, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к основным мировым валютам корректируется после роста

По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,75 доллара, или на 0,09%, до 2 006,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,88% — до 25,308 доллара за унцию.

Днем ранее инвесторы были склонны уходить от риска из-за нового усиления опасений вокруг банковского сектора США. First Republic Bank в понедельник сообщил о потере более 100 миллиардов депозитов за первый квартал, в результате акции банка упали в цене почти на 50%.

Следом упали фондовые биржи США — в пределах 2% по основным индексам, доллар укрепился к другим основным мировым валютам, в среду опускаются азиатские фондовые рынки, и золото как актив-убежище получило дополнительную популярность.

Теперь рынки ожидают выхода макростатистики из США, которая может повлиять на рыночные настроения в целом, а значит, и на котировки золота. Так, аналитики предполагают, что ВВП США, согласно первой оценке, в прошлом квартале вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.