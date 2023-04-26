МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в среду показывает рост в рамках коррекции после снижения на 2,5% из-за ухода трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота сохраняет стабильность

По состоянию на 9.55 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,95%, до 3,9022 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Во вторник фьючерс подешевел на 2,5%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,32% — до 8 528 долларов, алюминия – на 1,91%, до 2 335,5 доллара, цинка – на 2,62%, до 2 600 долларов.

Во вторник на рынках наблюдался уход трейдеров от риска из-за новой волны опасений по поводу банковского сектора. Американский First Republic Bank сообщил, что потерял более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал текущего года, что вновь усилило опасения по поводу банков.

В результате более рисковые активы оказались под давлением: фондовые рынки показали снижение, нефть и медь подешевели, а золото и доллар подорожали.