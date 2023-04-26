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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230426/840473760.html
Российский рынок акций слабо меняется в начале торгов среды
Рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс Мосбиржи слабо меняется в начале торгового дня, следует из данных биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск снижается на 0,03%, до 2626,14 пункта, долларовый индекс РТС — растет... ПРАЙМ, 26.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи слабо меняется в начале торгового дня, следует из данных биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск снижается на 0,03%, до 2626,14 пункта, долларовый индекс РТС — растет на те же 0,03%, до 1014,14 пункта.