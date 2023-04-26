МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи слабо меняется в начале торгового дня, следует из данных биржи. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на два процента

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск снижается на 0,03%, до 2626,14 пункта, долларовый индекс РТС — растет на те же 0,03%, до 1014,14 пункта.