МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в среду после падения более чем на 2% на предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, данные, свидетельствующие о падении коммерческих запасов нефти и топлива в США, заставили инвесторов сфокусировать свое внимание на высоких темпах спроса.

Около 07.23 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent повысились на 40 центов, или 0,5%, до 81,17 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 48 центов, или 0,6%, до 77,55 доллара за баррель.

Согласно представленным во вторник данным Американского института нефти (API), запасы нефти в хранилищах США на неделе 15-21 апреля сократились на 6,1 млн баррелей. Аналитики ожидали падения показателя на 1,5 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 1,7 млн баррелей, сообщили в API. Еженедельный отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти будет представлен позднее в среду.

Запасы нефти в США падают с середины марта, так как НПЗ наращивают производство бензина в преддверии летнего периода, на который приходится пик спроса на топливо. Таким образом на рынке фьючерсов на нефть WTI наблюдается бэквордация, т.е. ближайшие контракты торгуются выше более долгосрочных, что свидетельствует о росте спроса со стороны НПЗ.

"Бэквордация сопряжена с более высокой загрузкой производственных мощностей, так как НПЗ перерабатывают большие объемы нефти в тот период, когда спрос на бензин лишь начинает расти", — отметил аналитик Стивен Шорк.

Во вторник цены на нефть снизились более чем на 2%, вернувшись к уровням, наблюдавшимся в начале апреля, до того, как страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи.

Повышательный импульс, который породило решение ОПЕК+, угасает, тогда как темпы экспорта российской нефти остаются высокими, а значит, котировки не получат поддержку со стороны уменьшения предложения, сказал Сун Ян, аналитик China Galaxy Futures.

В среду данные API подтолкнули котировки вверх, но сохраняющиеся опасения относительно экономики и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок, которое может негативно отразиться на росте спроса на нефть, нивелируют признаки восстановления потребления в краткосрочной перспективе.

Согласно опубликованным во вторник данным, индекс потребительских настроений США в апреле снизился до 9-месячного минимума, усилив опасения по поводу рецессии.

Тем не менее инвесторы по-прежнему опасаются, что центральные банки США, Великобритании и Евросоюза могут продолжить повышение процентных ставок для ослабления инфляции. Это мера в свою очередь может замедлить экономический рост и снизить спрос на энергоносители.

Согласно прогнозам, ФРС, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысят процентные ставки в ходе заседаний в первую неделю мая. Заседание центрального банка США состоится 2-3 мая.