МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повышается после некоторых незначительных колебаний в самом начале торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Акции Genetico дорожают на 40 процентов относительно цены размещения

Индекс Мосбиржи к 11.45 мск увеличивается на 0,08%, до 2628,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1014,91 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи на короткое время чуть рос, но затем понижался максимально в пределах 0,25%; долларовый РТС — в пределах 0,3%.

В лидерах роста стоимости — акции ВТБ (+3,67%) "Совкомфлота" (+3,41%), НМТП (+2,82%), обыкновенные (+2,33%) и привилегированные (+1,27%) акции "Ростелекома", а также акции АФК "Система" (+2,07%), расписки VK (+1,88%) и акции "Яндекса" (+1,31%)

Дешевеют сильнее всего расписки "Эталона" (-1,55%), привилегированные (-1,59%) и обыкновенные (-1,57%) акции "Мечела", расписки Qiwi (-1,54%) и акции "Аэрофлота" (-1,01%).

"Считаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться около нижней границы диапазона 2600-2650 пунктов. Явных триггеров для возобновления роста мы не наблюдаем. Есть небольшое восстановление цен на сырьё, что несколько поддержит бумаги экспортёров, однако без мощного позитивного импульса, сложно ожидать возвращения восходящей динамики индекса", — говорят аналитики Промсвязьбанка.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова в попытках найти эти триггеры отмечает, что не исключено возобновление роста в высокотехнологическом секторе после позитивных квартальных результатов американских Microsoft и Google. В частности, может возрасти интерес к акциям "Яндекса" в преддверии публикации финансовых результатов компании за квартал, назначенной на четверг, заключает аналитик.