МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля снижается к евро и слабо растет к доллару

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02%, до 3239,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,52%, до 2006,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,71%, до 19530,96 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,17%, до 2 481,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,08%, до 7 285,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 28 319 пунктов.

Рынки пребывают в ожидании статистики ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики считают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Также инвесторы надеются предугадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США с помощью экономических данных. "Многие инвесторы сопоставляют возможности и риск", — сказал агентству Market Watch глава исследовательского отдела Rayliant Global Advisors Филипп Вул (Phillip Wool).