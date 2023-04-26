МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют снижение по примеру рынков в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,37%, до 7 839,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 7 440,27 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 15 693,14 пункта.

Европейские индексы снижаются третий день подряд. Инвесторы в Европе внимательно следят за торгами в США в преддверии публикации данных о ВВП стране. Аналитики считают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

"Никто не хочет ошибиться, поспешив с оптимизмом, который в очередной раз отброшен на обочину", — сказал агентству Блумберг финансовый аналитик AJ Bell Дэнни Хьюсон (Danni Hewson).