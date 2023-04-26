МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после выхода отчетов ряда крупных компаний за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются третий день подряд

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,06% — до 33630 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растет на 1,24%, до 12969 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – поднимается на 0,3%, до 4105 пунктов.

Инвесторы оценивают финансовые результаты таких крупных компаний как Visa, Alphabet и Microsoft. Хотя Aphabet отчиталась о снижении чистой прибыли в первом квартале, компания сообщила о начале обратного выкупа своих акций на 70 миллиардов долларов. Акции корпорации на предторгах дорожают на 1,11%.

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft тоже снизилась по итогам квартала, однако компания сообщила о намерении продолжать инвестировать в искусственный интеллект. На предторгах акции дорожают на 8%.

Трейдеры также ждут данных по ВВП США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики считают, что первая оценка покажет рост экономики страны в прошлом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.