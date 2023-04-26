Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут на данных отчетов крупных компаний за первый квартал
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после выхода отчетов ряда крупных компаний за первый квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,06% — до 33630 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растет на 1,24%, до 12969 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – поднимается на 0,3%, до 4105 пунктов.
Инвесторы оценивают финансовые результаты таких крупных компаний как Visa, Alphabet и Microsoft. Хотя Aphabet отчиталась о снижении чистой прибыли в первом квартале, компания сообщила о начале обратного выкупа своих акций на 70 миллиардов долларов. Акции корпорации на предторгах дорожают на 1,11%.
Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft тоже снизилась по итогам квартала, однако компания сообщила о намерении продолжать инвестировать в искусственный интеллект. На предторгах акции дорожают на 8%.
Трейдеры также ждут данных по ВВП США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики считают, что первая оценка покажет рост экономики страны в прошлом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20230426/840476316.html