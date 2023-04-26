МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций несущественно снижается днем в среду, следует из данных торгов на Московской бирже. Mercedes по условиям сделки будет иметь право выкупить завод в России

Индекс Мосбиржи к 15.03 мск снижается на 0,26%, до 2620,14 пункта, долларовый индекс РТС – также на 0,26%, до 1011,28 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,61%, до 80,11 доллара за баррель.

"Российские индексы Мосбиржи и РТС остаются в рамках среднесрочных трендов, оставляя за собой возможность двинуться в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно. При этом рост сейчас сдерживают ожидания нового одиннадцатого пакета санкций со стороны ЕС, а также отсутствие позитивной динамики на нефтяном рынке в преддверии заседания ФРС США", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Сегодня российский рынок открылся вниз, но быстро восстановился, после чего стал консолидироваться около нулевой отметки. При этом внешний фон после старта нашей сессии ухудшился. Поддержку индексу Мосбиржи оказывает ослабление рубля. Правда, пока оно носит нестабильный характер, а размер потерь российской валюты довольно умеренный", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего снижаются акции "Юнипро" (-2,2%), расписки "Эталона" (-1,64%) привилегированные (-1,5%) и обыкновенные (-0,49%) акции "Мечела", префы "Сургутнефтегаза" (-1,19%) и акции ЛСР (-1,16%).

Ранее, во вторник, акции "Юнипро" прибавили более 8%, а в начале торговой сессии среды подскакивали более чем на 5% на фоне подписания президентом РФ указа об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума".

В лидерах роста оказались акции ТГК-1 (+5,93%), НМТП (+4,16%), ВТБ (+3,24%), "Яндекса" (+2,17%), а также расписки VK (+2,09%).

"Акции ВТБ и VK пользуются повышенным интересом со стороны покупателей после появления новости о предстоящем в ближайшие дни запуске онлайн-платформы банка в мессенджере соцсети", — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Что касается динамики котировок акций ТГК-1 и "Юнипро", то она, по мнению Георгия Ващенко из Freedom Finance Global, носит спекулятивный характер, отыгрывает новости. Фундаментальные факторы, по мнению эксперта, сейчас имеют второстепенно значение для акций компаний.

ПРОГНОЗЫ

Алексей Калачев из "Финама" полагает, что рынок к закрытию торгов может усилить снижение в рамках коррекции.

Бабин же считает, что в случае улучшения внешней ситуации, особенно на рынке нефти, индекс Мосбиржи может возобновить рост с ближайшей целью в районе установленного в понедельник годового максимума в 2652 пункта.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 26 апреля: диапазон 2600–2650 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1000–1030 пунктов", — заключает Чернов.