МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 12,2 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 16,4 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 72,2287% от номинала, средневзвешенная цена — 72,2959% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,85% годовых, средневзвешенная доходность — 10,84% годовых.