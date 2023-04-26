Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 12,2 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 12,2 миллиарда рублей при спросе в 16,4 миллиарда рублей
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 12,2 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 16,4 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.
Цена отсечения составила 72,2287% от номинала, средневзвешенная цена — 72,2959% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,85% годовых, средневзвешенная доходность — 10,84% годовых.