МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно растут на фоне продолжающегося сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,3%, до 33430,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,76%, до 11888,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4072,3 пункта.

Инвесторы продолжают следить за отчетностями компаний. Так, чистая прибыль IT-гиганта Microsoft выросла в предыдущем квартале, а выручка оказалась лучше прогнозов. Также компания сообщила о намерении продолжать инвестировать в искусственный интеллект. Акции Microsoft дорожают на 7,3%.

Также растут в цене и бумаги Alphabet, владеющей Google, — на 1,2%. Чистая прибыль компании за первый квартал немного снизилась, однако выручка оказалась выше ожиданий. Также Alphabet сообщила о проведении обратного выкупа акций на сумму 70 миллиардов долларов.

После закрытия основных торгов среды свои отчеты опубликует eBay, в четверг — Amazon.

Также рынки продолжают следить за ситуацией вокруг First Republic Bank. Акции банка обваливаются второй день подряд, в среду бумаги дешевеют на 30%. Во вторник First Republic Bank отметил в отчетности, что потерял более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал текущего года.