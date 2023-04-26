МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись в среду снижением на фоне продолжающегося сезона публикации корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,49%, до 7852,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 7466,66 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 15795,73 пункта.

Инвесторы следили за сезоном отчетности. Акции французской Kering снизились в стоимости на 2,3% после того, как компания сообщила о том, что принадлежащий ей бренд Gucci нарастил выручку в первом квартале лишь на 1%. Выручка группы в целом также увеличилась незначительно — на 2%.

О своих результатах за прошлый квартал в среду также сообщила Danone. Объем продаж компании вырос на 11,6% в годовом выражении — почти до 7 миллиардов евро, также компания повысила прогноз роста продаж в сопоставимом ценовом выражении. При этом акции Danone подешевели на 0,15%.

Трейдеры также оценивали статистику из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на май увеличился до минус 25,7 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 29,3 пункта.