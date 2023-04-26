МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Золото дешевеет в среду вечером, опускаясь ниже отметки в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикации экономической статистики из США.

По состоянию на 20.40 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,15 доллара, или на 0,51%, до 1994,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,25% — до 25,023 доллара за унцию.

Инвесторы находятся в ожидании важной макроэкономической статистики. Так, в четверг выйдут данные по росту ВВП США. Аналитики прогнозируют, что ВВП страны, согласно первой оценке, в прошлом квартале вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Свое влияние на стоимость золота также оказывает приближение заседаний мировых центробанков, назначенных на начало мая, где регуляторы примут решение по учетным ставкам. Особое внимание обращено на Федеральную резервную систему (ФРС) США, заседание которой пройдет прежде остальных, 2-3 мая. Согласно CME Group, 84% аналитиков ожидают повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение показателя на текущем уровне. Повышение учетной ставки ФРС, как правило, укрепляет доллар, что понижает цену на золото.