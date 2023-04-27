МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг утром после снижения в течение предыдущих шести торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 9.00 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,44%, до 3,8697 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29% — до 8 552,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,36%, до 2 327 долларов, цинка — выросла на 1,73%, до 2 645 долларов.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционная динамика после того, как металл подешевел за предыдущие шесть торговых дней на 5,86%.

Предыдущему снижению цен способствовали ожидания повышения Федеральной резервной системой США учетной ставки.