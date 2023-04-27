МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг утром после снижения в течение предыдущих шести торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 9.00 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,44%, до 3,8697 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29% — до 8 552,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,36%, до 2 327 долларов, цинка — выросла на 1,73%, до 2 645 долларов.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционная динамика после того, как металл подешевел за предыдущие шесть торговых дней на 5,86%.

Предыдущему снижению цен способствовали ожидания повышения Федеральной резервной системой США учетной ставки.