МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению после символического роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,12% — до 2617,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1008,62 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,01%.

Существенный рост при этом демонстрируют акции Genetico — на 36,27%, до 34,11 рубля. Бумаги продолжают расти второй день подряд после начала торгов на Московской бирже. В первый день торгов акции подскочили на 40% к цене размещения — до 25,032 рубля.