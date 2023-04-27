Основные фондовые индексы Европы не демонстрируют больших изменений в сезон финотчетности
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг торгуются со слабой динамикой после выхода отчетов ряда компаний за квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.57 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,01%, до 7 851,99 пункта, французский CAC 40 растет на 0,31%, до 7 489,91 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15 813,4 пункта.
Ранее в четверг свои результаты за первый квартал опубликовали такие крупные компании, как TotalEnergies, BASF, Unilever, Carlsberg, а также Deutsche Bank. Не все из них отчитались ростом прибыли.
Так, акции TotalEnergies дешевеют на 1,2%, BASF — на 4%, Carlsberg — на 2,3%, в то время как акции Deutsche Bank и Unilever дорожают на 2,77% и на 1,13% соответственно.
"Причина осторожности — в том, что трейдеры видят больше катализаторов для снижения цен в настоящее время в связи с сезоном прибыли и выходом макроэкономических данных", — сказал агентству Блумберг старший рыночный стратег Flow Bank SA Поль де ля Бом (Paul de la Baume).
https://1prime.ru/Financial_market/20230427/840484652.html