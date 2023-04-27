МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг торгуются со слабой динамикой после выхода отчетов ряда компаний за квартал, свидетельствуют данные торгов. Акции ВТБ подскочили на четыре процента на корпоративных новостях

По состоянию на 10.57 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,01%, до 7 851,99 пункта, французский CAC 40 растет на 0,31%, до 7 489,91 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15 813,4 пункта.

Ранее в четверг свои результаты за первый квартал опубликовали такие крупные компании, как TotalEnergies, BASF, Unilever, Carlsberg, а также Deutsche Bank. Не все из них отчитались ростом прибыли.

Так, акции TotalEnergies дешевеют на 1,2%, BASF — на 4%, Carlsberg — на 2,3%, в то время как акции Deutsche Bank и Unilever дорожают на 2,77% и на 1,13% соответственно.

"Причина осторожности — в том, что трейдеры видят больше катализаторов для снижения цен в настоящее время в связи с сезоном прибыли и выходом макроэкономических данных", — сказал агентству Блумберг старший рыночный стратег Flow Bank SA Поль де ля Бом (Paul de la Baume).