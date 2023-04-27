МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно ростом вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций перешел к росту после снижения в самом начале торгов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,67%, до 3285,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 2027,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 19812 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2495,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,32%, до 7292,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,14%, до 28457,68 пункта.

Фьючерсы на основные биржевые индексы Уолл-стрит сейчас растут, что может быть признаком позитивного открытия основных торгов в США.

Рынки пребывают в ожидании данных о ВВП США, публикация которых будет позже в четверг. Аналитики полагают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Кроме того, инвесторы ждут решения о величине учётной ставки центробанка Японии, а также макроэкономических прогнозов. Публикация запланирована на утро пятницы.