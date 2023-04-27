МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в четверг днем растет на корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Правительство утвердило программу развития новых регионов

Рублёвый индекс Мосбиржи к 14.57 мск рос на 0,2% — до 2625,64 пункта, долларовый РТС – на 0,38%, до 1014,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

"Индексы Мосбиржи и РТС вернулись выше поддержек 2625 и 1010 пунктов в том числе благодаря возобновлению оптимизма в банковском секторе, который сохраняет изолированность от международных сложностей", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Индекс Мосбиржи прервал четырехдневное снижение и умеренно подрастает. Внешний фон не дает повода для распродаж, и вероятно, инвесторы, воспользовавшись в целом положительным новостным фоном внешних площадок, отыгрывают корпоративные новости местных эмитентов", — говорит Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Акции ВТБ растут в цене на Московской бирже более чем на 5% после публикации квартальной отчетности банка, а также сообщения о запуске цифрового банка в системе VK. В моменте акции ВТБ максимально поднимались до 2,196 копейки – максимума с 11 апреля 2022 года.

Бумаги VK поднимаются на 2,34%, расписки TCS – на 2,01%, обыкновенные акции Сбербанка – на 1,69%, его привилегированные акции – на 1,47%, обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" — на 1,24%.

"Банковский сектор в четверг в целом, вероятно, поддерживали прогнозы агентства НКР о возможном достижении чистой прибыли банков РФ в 2023 году в отсутствие новых макрошоков в размере более чем 2 триллиона рублей. В агентстве также не исключают обновления рекорда двухлетней давности в объеме 2,4-2,6 триллиона рублей", — считает Кожухова.

Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" дорожали на 2% и более после рекомендации совета директоров о выплате финальных дивидендов за прошлый год. К текущему моменту обыкновенные акции компании растут на 1,08%, привилегированные акции – на 1,03%.

Бумаги "Яндекса" нейтрально отреагировали на публикацию данных по US GAAP за первый квартал 2023 года, оставаясь в небольшом плюсе. Тем не менее, в ходе торгов акции компании обновили максимум с 23 ноября 2022 года. Однако к текущему моменту акции дешевеют на 0,62%.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в первом квартале составила 2,6 миллиарда рублей против убытка в 8,1 миллиарда рублей год назад.

Акции ЛСР снижаются на 2,42%, ПИКа – на 2,21%, ТГК-1 – на 2,03%, НМТП – на 1,97%, "Белуги" — на 1,92%, "Самолета" — на 1,45%.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи продемонстрировал хороший рост с февраля, и хотя более половины компаний, входящих в расчет индекса, растут, отечественный рынок выглядит несколько перегретым. Вероятен переход рынка к коррекции, в особенности ввиду предстоящих майских праздников", — считает Буйлакова.

"Столь заметная относительная сила нашего рынка увеличивает вероятность новой волны роста в случае хорошей восходящей коррекции нефти. Ближайшей целью подъема индекса Мосбиржи является установленный в понедельник годовой максимум — 2652 пунктов", — прогнозирует в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".