МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Емкость юаневого рынка на Московской бирже может оказаться недостаточно высокой при размещении облигаций отдельных эмитентов, считает директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков. Путин назвал АЭС "Аккую" флагманским проектом России и Турции

"Юань как валюта в принципе у нас в инфраструктуре (на Московской бирже — ред.) представлен неплохо, но емкость юаневого рынка при разовых выходах эмитентов (на долговой рынок — ред.) может оказаться недостаточной. Безусловно, коллеги, которые собирают выпуски, они решают задачу обеспечения книги, но нам еще предстоит в этом контексте развиваться", — сказал Шевеленков на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

Как уточняется в презентации к выступлению Шевеленкова, общий объем размещенных облигаций в юанях на данный момент составляет порядка 70 миллиардов рублей. При этом наблюдается заметный тренд на снижение объема размещений в китайской валюте.

Так, в третьем квартале прошлого года на Московской бирже было размещено облигаций в юанях на 25,8 миллиарда рублей, в четвертом квартале — на 24,1 миллиарда, в первом квартале наступившего года — на 17,6 миллиарда, а с начала второго квартала (то есть уже почти за месяц) юаневых облигаций было размещено лишь на 2,6 миллиарда рублей, следует из данных презентации.

При этом объем торгов юанем на валютном рынке составляет порядка 6 миллиардов юаней в день, что составляет порядка 22% от общей емкости валютного рынка, уточнил Шевеленков.